В Петербурге подполковника полиции обвиняют в мошенничестве

Дундалевича задержали 25 октября при передачи части денег.

В четверг, 27 октября, Красногвардейский суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сотруднику полиции. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Начальника второго отделения 6-го отдела ОРЧ (УР) № 2 ГУ МВД Анатолия Дундалевича задержали по подозрению в получении от предпринимателя взятки в 3 млн рублей. Бизнесмен покупал покровительство при совершении сделки с недвижимостью и избежание уголовной ответственности.

Дундалевича задержали 25 октября при передачи части денег. Мужчина признал вину частично. В результате суд избрал Дундалевичу мерой пресечения ареста на два месяца по 25 декабря.

Ранее замначальника управления госэкспертизы Ленобласти отправили под стражу на 2 месяца. Подозреваемый вину не признал. Кроме того, он отказался от дачи показаний.

Фото: Piter.tv

