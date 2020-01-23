Замначальника управления госэкспертизы Ленобласти отправили под стражу на 2 месяца

Подозреваемый вину не признал. Кроме того, он отказался от дачи показаний.

Красногвардейский районный суд Петербурга избрал отправил под стражу замначальника управления государственной экспертизы Ленобласти Евгения Бредихина. Об этом сообщила сообщили в Объединённой пресс-служба городских судов.

Бредихина задержали в четверг, 15 сентября. По версии следователей, общая сумма средств, которые были незаконно израсходованы обвиняемым, составила 330 млн рублей.

Отметим, что подозреваемый вину не признал. Кроме того, он отказался от дачи показаний. Под стражей он будет находиться 14 ноября 2022 года.

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Фото: пресс-служба Следственного комитета