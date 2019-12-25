Ленобласть укрепляет экономические связи с Казахстаном

Дрозденко обсудил с гостями из Казахстана вопросы выстраивания новых производственных и торговых цепочек.

Правительство Ленинградской области и акимат Жамбылской области Республики Казахстан подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном, социально-гуманитарном сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Сегодня многие наши предприятия заинтересованы в рынке Казахстана для сбыта своей продукции, в частности, сельскохозяйственной. Ленинградская область является лидером России по таким направлениям как аквакультура и племенное животноводство, у нас активно развивается растениеводство. Мы также заинтересованы в экспорте лесопромышленной продукции. Для нас не менее важно и гуманитарное сотрудничество, так называемая "народная дипломатия. Александр Дрозденко, губернатор 47 региона

Дрозденко обсудил с гостями из Казахстана вопросы выстраивания новых производственных и торговых цепочек, импортозамещение продуктов и возможности экспорта продукции из Ленобласти в Казахстан.

Фото: правительство Ленобласти