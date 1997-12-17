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В Петербурге подписали закон об уполномоченном по правам человека
Сегодня, 19:33
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smirenny

В Петербурге подписали закон об уполномоченном по правам человека

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Омбудсмен получил правовую основу должностных обязанностей.

В среду, 22 июля, в Северной столице появился закон "Об Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге". Так, согласно документу, предоставляется правовая основа должностного лица и обозначается процедура избрания и отставки омбудсмена.

Закон был принят в связи с тем, что в силу вступил Федеральный закон "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации", то есть закон Петербурга от 17.12.1997 № 227-77 "Об Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге" потерял силу.

Ранее мы писали, что Госдума приняла закон о цифровых финансовых активах.

Фото: pixabay

Теги: закон об уполномоченном по правам человека, омбудсмен, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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