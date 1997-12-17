В Петербурге подписали закон об уполномоченном по правам человека

Омбудсмен получил правовую основу должностных обязанностей.

В среду, 22 июля, в Северной столице появился закон "Об Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге". Так, согласно документу, предоставляется правовая основа должностного лица и обозначается процедура избрания и отставки омбудсмена.

Закон был принят в связи с тем, что в силу вступил Федеральный закон "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации", то есть закон Петербурга от 17.12.1997 № 227-77 "Об Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге" потерял силу.

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