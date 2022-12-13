В Петербурге подняли премии сотрудникам полиции народным дружинникам

Народные дружинники могут получить по 34 тыс. рублей.

В Петербурге подняли премии полицейским и народным дружинникам. Также в городе увеличили количество поощрительных выплат. Документ подписал глава Северной столицы Александр Беглов.

Лучшие участковые города на Неве будут получать премии по 35 тыс. рублей. В городе увеличили число таких денежных поощрений до 30. А вот количество выплат за отличное исполнение обязанностей по охране правопорядка в городе увеличили до 500, выплата составляет 25 тыс. рублей.

Народные дружинники могут получить по 34 тыс. рублей. Средства выдадут 30 сотрудникам.

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