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В Петербурге подходит к концу первая неделя месячника по благоустройству
Сегодня, 19:49
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге подходит к концу первая неделя месячника по благоустройству

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В минувшие выходные коммунальщики чистили мосты и улицы.

В Петербурге подходит к концу первая неделя месячника по благоустройству. В минувшие выходные коммунальщики чистили мосты и улицы.

В данный момент уборочная техника курсирует на дорогах Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского, Московского, Красногвардейского и Выборгского районов.

Известно, что за первую неделю месячника от грязи и пыли было очищено 524 улицы. На борьбу с ней потребовалось  51 тысяча кубометров воды и более 5 тысяч автобочек.

Ранее мы сообщали о том, что Вишневский попросил защитить Муринский парк от застройки

Фото:pixabay

Теги: благоустройство города, коммунальщики спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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