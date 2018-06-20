Парламентарий заявил, что на этом участке планируют возвести спортивный комплекс.

В понедельник, 8 апреля, Вишневский попросил защитить Муринский парк от застройки. Соответствующее заявление появилось на странице депутата.

Парламентарий заявил, что на этом участке планируют возвести спортивный комплекс.

Осенью 2018 года я получил несколько десятков обращений от жителей с просьбой восстановить прежние границы парка, инициативная группа приходила ко мне на прием избирателей отмечает Борис Вишневский

Так, осенью прошлого года фракция "Яблоко" подала соответствующую заявку о строительстве. Однако, документы не приняли под предлогом инвентаризации. После этого по словам политиков, администрация города все же выдала разрешение на строительство.

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