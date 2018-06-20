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Вишневский попросил защитить Муринский парк от застройки
Сегодня, 18:24
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Вишневский попросил защитить Муринский парк от застройки

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Парламентарий заявил, что на этом участке планируют возвести спортивный комплекс.

В понедельник, 8 апреля, Вишневский попросил защитить Муринский парк от застройки. Соответствующее заявление появилось на странице депутата.

Парламентарий заявил, что на этом участке планируют возвести спортивный комплекс.

Осенью 2018 года я получил несколько десятков обращений от жителей с просьбой восстановить прежние границы парка, инициативная группа приходила ко мне на прием избирателей

отмечает Борис Вишневский 

Так, осенью прошлого года фракция "Яблоко" подала соответствующую заявку о строительстве. Однако, документы не приняли под предлогом инвентаризации. После этого по словам политиков, администрация города все же выдала разрешение на строительство. 

Ранее мы сообщали о том, что Качественное питание детей признали общероссийской проблемой

Фото:pixabay
 

Теги: вишневский, муринский парк, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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