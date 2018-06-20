Качественное питание детей признали общероссийской проблемой

Обсуждение качества детского питания было бурным, ибо обсудить было что. Вспомнили и прошлогодний случай кишечных инфекций на юго-востоке Москвы. В заболевании детей из нескольких детских садов обвинили компанию "Конкорд", связанную с Евгением Пригожиным, хотя в итоге выяснилось, что некачественный творог был поставлен с липецкого молокозавода. Однако, как отметили с трибуны, в Петербурге "нет Пригожина, а отравления есть", да и дети болеют куда чаще. Чего только стоит недавняя вспышка острой кишечной инфекции в детсаду на Искровском проспекте. Там нашли шигеллу – палочковидную бактерию, являющуюся возбудителями дизентерии.
О качественном питании в школах и детсадах Санкт-Петербурга речи не идет: конкурсы зачастую выигрывают фирмы-однодневки, значительно занижающие стоимость своих услуг, а затем нанимающие субподрядчиков.
Бывали случаи, когда такие организации попросту пропадали – оставляя детей без обедов, а реальных исполнителей без денег.
Такие условия отчасти провоцирует действующее законодательство. Сейчас конкурсная система выбора поставщика регулируется Федеральным законом № 44, который в частности запрещает исполнителю повышать стоимость своих услуг в ходе исполнения контракта. Однако за время действия контракта могут вырасти цены на продукты или инфляция может заставить проиндексировать зарплаты сотрудникам. Кроме того, на детские обеды, изначально сильно ограничивают возможности поставщиков: в разных регионах стоимость обеда колеблется от нескольких десятков до пары сотен рублей.
Так или иначе, проблему качественного питания в детских коллективах признали общероссийской. По итогам круглого стола в разные ведомства планируется направить пакет предложений по улучшению ситуации в этом сегменте рынка.
Фото: pixabay.com
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