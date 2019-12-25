Губернатор подчеркнул, что подготавливаются не только соответствующие места, но и материальные ресурсы.

В пятницу, 3 апреля, стало известно о том, что в Петербурге подготовят более 6 тысяч специализированных коек. Об этом заявил Александр Беглов в эфире программы "Новый взгляд" на телеканале "78".

"К 30 апреля мы должны выйти на 6300 коек", —отметил Беглов.

В настоящее время, в городе реализовано 1500 специализированных коек для людей с подозрением на коронавирусную инфекцию. Губернатор заявил, что в Северной столице идет подготовка не только мест для больных, но и материальные ресурсы. Также город набирает соответствующий персонал.

По состоянию на 3 апреля, в городе зафиксировано 9 новых случаев коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что врачи Покровской больницы пожаловались на отсутствие спецзащиты для работы с больными пневмонией.

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