В Петербурге подготовят 50 новых коронавирусных боксов

Они появятся в Боткинской и Филатовской больницах.

По информации портала Peterburg2, в петербурге оборудуют 50 дополнительных боксов для госпитализации граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Вице-губернатор города Олег Эргашев заявил о том, что 30 коронавирусных боксов появятся в Боткинской больнице. Еще 20 боксов будут установлены в детской больнице имени Н.Ф. Филатова. Он также отметил, что на сегодняшний день в Петербурге нет никакого дефицита с койками для госпитализируемых людей.

Напомним, вчера стало известно, что за сутки из Боткинской больницы выписали 60 человек, у которых было подозрение на коронавирус.

Ранее глава города Александр Беглов заявил о низком качестве дезинфекции общественного транспорта.

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