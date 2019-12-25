Беглов заявил о низком качестве дезинфекции общественного транспорта Петербурга

Глава города поручил более внимательно следить за чистотой в общественном транспорте.

В понедельник, 23 марта, Александр Беглов заявил, что в Петербурге довольно низкое качество дезинфекции транспорта. Об этом градоначальник сообщил на заседании правительства.

Глава города поручил соответствующим ведомствам внимательнее следить за чистотой в общественном транспорте. Также Власти Петербурга обсудили развитие транспортной системы за минувший год и задачи на этот.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Петербурге весь общественный транспорт проходит дезинфекцию. Специалисты протирают поручни, сиденья, стекла и ручки вентиляционных люков обрабатывают специальным раствором.

Ранее мы сообщали о том, что жилищный комитет временно ограничил личный прием в период пандемии.

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