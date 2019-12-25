Такое решение было принято в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что жилищный комитет временно ограничил личный прием в период пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что с 24 марта ведомство будет принимать по вторникам с 9:00 до 11:00, а по четвергам с 16:00 до 18:00. Кроме того, горожане могут обращаться в что жилищный комитет по номеру телефона.

Напомним, что с начала пандемии в Петербурге коронавирусом заразились 16 человек. В настоящее время, два человека вылечились.

Ранее мы сообщали о том, что контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефону.

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