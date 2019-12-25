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В Петербурге подготовили 70 пунктов для вакцинации от коронавируса
Сегодня, 22:58
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smirenny

В Петербурге подготовили 70 пунктов для вакцинации от коронавируса

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Хранить вакцину будут в 166 специальных лабораторных холодильниках. 

Главы районных администраций Петербурга отчитались о технической готовности 70 кабинетов для вакцинации. Кабинеты будут работать в новогодние каникулы, кроме 1 и 7 января 2021 года.

В пресс-службе аппарата вице-губернатор Николая Бондаренко уточнили, что наибольшее число прививочных пунктов открыто в Выборгском и Невском районах – по 11 кабинетов. Шесть кабинетов открыли в Приморском районе, пять  – во Фрунзенском и Красногвардейском районах. 

Чиновник отметил, что в первую очередь не хватало холодильного оборудования для хранения вакцины, на данный момент все районы уже обеспечены необходимым оборудованием. 

Ранее мы писали, что для больных коронавирусом петербуржцев развернут койки в 422-м военном госпитале Минобороны РФ.

Фото: Минздрав РФ

Теги: вакцина от коронавируса, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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