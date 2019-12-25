В Петербурге подготовили 70 пунктов для вакцинации от коронавируса

Хранить вакцину будут в 166 специальных лабораторных холодильниках.

Главы районных администраций Петербурга отчитались о технической готовности 70 кабинетов для вакцинации. Кабинеты будут работать в новогодние каникулы, кроме 1 и 7 января 2021 года.

В пресс-службе аппарата вице-губернатор Николая Бондаренко уточнили, что наибольшее число прививочных пунктов открыто в Выборгском и Невском районах – по 11 кабинетов. Шесть кабинетов открыли в Приморском районе, пять – во Фрунзенском и Красногвардейском районах.

Чиновник отметил, что в первую очередь не хватало холодильного оборудования для хранения вакцины, на данный момент все районы уже обеспечены необходимым оборудованием.

Ранее мы писали, что для больных коронавирусом петербуржцев развернут койки в 422-м военном госпитале Минобороны РФ.

Фото: Минздрав РФ