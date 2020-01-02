В Петербурге на 7 % подешевела красная икра

При этом выросли цены на апельсины и шампанское.

В Петербурге за год подешевела икра лососевых рыб отечественного производства. В ноябре она стоила в среднем 3661 рублей за килограмм, что дешевле почти на 7 % по сравнению с прошлым годом. Об этом 78.ru сообщили в Петростате.

В то же время другие продукты за год подорожали. Так, апельсины в ноябре стояли 103 рубля, что на 8 % дороже, чем год назад. На 3,5 % повысили цены на шампанское российского производства. В ноябре за игристый напиток в среднем нужно было отдать 408 рублей. Подорожала охлажденная и мороженая рыба – 597 рублей (+0,3 %), соленые и копченые деликатесы из рыбы – 1703 рубля (+3 %).

Информация о средних ценах за декабрь 2019 года появится после новогодних праздников.

Ранее мы писали, что более 50 % россиян встретят Новый год дома с оливье и шампанским.

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