Более 50% россиян встретят Новый год дома с оливье и шампанским

Второй по популярности вариант – дача или деревня.

Большая половина россиян проведёт Новый год дома с оливье, шампанским и мандаринами. За такой вариант препровождения праздника высказались 52% опрошенных, сообщила пресс-служба Туту.ру.

Второе место (15%) занял вариант празднования в стилистике зимних каникул в "Простоквашино", то есть на даче или в деревне. Главное, чтобы была елка, снег и деревянный дом. Чуть меньше (13%) уедут к родным в другой город или просто будут в другом российском городе. Ещё 7% отметят наступление нового года за границей и столько же — в гостях.

Нашлись и те, кто в ночь с 31 декабря на 1 января будет куда-то ехать или лететь. Таких 2%. И ещё у 11% опрошенных россиян пока что нет никаких планов. В опросе приняли участие 2 845 респондентов.

В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год.