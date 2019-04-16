В Петербурге под закрытым "мостом глупости" застряла очередная жертва

Помощь потребовалась водителю грузового автомобиля.

В Петербурге под закрытым "мостом глупости" на Софийской улице застрял 205-й автомобиль. Мост не работает уже более полутора месяцев, однако это не помешало водителю грузовика попробовать проехать под ним. В сети появилось видео с места происшествия.

Справедливости ради стоит отметить, что закрытие моста на ремонт никак не отражено на карте государственной административно-технической инспекции. Однако перед ним стоят соответствующие предупреждающие знаки.

Мост на Софийской улице прославился на всю страну из-за своих особых габаритов. Под ним не могут проехать машины выше 2,3 метров. Однако этот факт не останавливает водителей большегрузов, и они регулярно застревают под мостом. Сейчас проезд под мостом заглубляют, чтобы под ним могло проехать большее количество машин.

Ранее мы писали, что с 26 по 30 апреля в Петербурге перекроют 2-й Садовый мост.

Видео: Telegram / Мост Глупости live!