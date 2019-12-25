С 26 по 30 апреля в Петербурге перекроют 2-й Садовый мост

В Государственной административно-технической инспекции рассказали о новых ограничениях в движении.

Движение по 2-му Садовому мосту с 26 по 30 апреля будет закрыто. Специалисты АО "ПО"Возрождение" будут ремонтировать дорожное покрытие. Об этом накануне сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Напомним, мост перекинут через реку Мойку и соединяет 1-й Адмиралтейский и Спасский острова у Марсова поля.

С сегодняшнего дня, 24 апреля, по 29 мая ограничат движение транспорта на Репищевой улице от улицы Щербакова до Вербной улицы. Там будут прокладывать инженерные сети. По этой же причине закроют движение по Гатчинской улице у Чкаловского проспекта с 26 по 28 апреля.

Масштабные работы стартуют на Полюстровском проспекте от 1-го Муринского до Пискаревского. Там будут поэтапно ограничивать движение с 27 апреля до 6 августа из-за ремонта дороги.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"