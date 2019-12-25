В Петербурге под видом сливочного масла продают фальсификаты

В черный список попали: маргарин "Чудесница" (превышение заявленной массовой доли жира), спред "Крестьянское", маргарин "Господин Пышнов", маргарин "Дмитровский".

Специалисты "Общественного контроля" нашли на прилавках магазинов Петербурга спреды и маргарин, которые производители выдавали за сливочное масло. В некоторых образцах масла и его заменителей в лаборатории были найдены трансизомеры, которые не усваиваются человеческим организмом. Их количество не превысило 2%.

В черный список попали: маргарин "Чудесница" (превышение заявленной массовой доли жира), спред "Крестьянское", маргарин "Господин Пышнов", маргарин "Дмитровский".

Также экспертами был обнаружен фальсификат – "Масленица" от ООО "Курский молочный завод". Заявлено, что это сливочное масло 82,5%, а на деле растительно-жировой спред.

Испытания прошли такие образцы: ТМ "Крестьянский сливочник" и ТМ "Кремлевское" (АО "Нижегородский масложировой комбинат", г. Нижний Новгород), спред растительно-жировой "Ильинское 95" (Московская обл.), маргарин для выпечки "Пышка" и специализированный пищевой продукт для диетического профилактического питания "Деревенские мотивы".

Ранее эксперты проверили качество продуктов в Петербурге.

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