Названы самые качественные продукты на прилавках Петербурга

В конкурсе участвовали производители из Петербурга, Москвы, Мурманска, Великого Новгорода, Смоленска и Ленобласти.

Специалисты организации "Общественный контроль" назвали победителей конкурса качества продовольственных товаров "Можно покупать". В нем принимали участие производители из Петербурга, Москвы, Мурманска, Великого Новгорода, Смоленска и Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В числе самых честных молочных продуктов оказалась брынза "Семеро козлят" ЗАО "Племенной завод "Приневское". Также конкурс прошел фруктовый йогурт этого производителя, ультрапастеризованное молоко "Клевер" от ООО "Санкт-Петербургский молочный завод "Пискаревский", творог ТМ "Lactica" и др.

Победителями в номинации "Рыбная продукция" стали консервы из Мурманска "Печень трески "По-мурмански" АО "Таурус" и консервы от АО "Стрелец".

Среди овощных консервов эксперты выделили продукцию ТМ "Фрау Марта" и ТМ "Tomatti".

В категории "Мюсли" победил батончик BIOTOK "Солнечная дыня". С полным списком продуктов можно ознакомиться на сайте организации.

Ранее петербуржцам рассказали, как выбрать качественную сметану.

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