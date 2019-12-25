  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Названы самые качественные продукты на прилавках Петербурга
Сегодня, 8:29
92
Alena_Zinovieva

Названы самые качественные продукты на прилавках Петербурга

0 0

В конкурсе участвовали производители из Петербурга, Москвы, Мурманска, Великого Новгорода, Смоленска и Ленобласти.

Специалисты организации "Общественный контроль" назвали победителей конкурса качества продовольственных товаров "Можно покупать". В нем принимали участие производители из Петербурга, Москвы, Мурманска, Великого Новгорода, Смоленска и Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В числе самых честных молочных продуктов оказалась брынза "Семеро козлят" ЗАО "Племенной завод "Приневское". Также конкурс прошел фруктовый йогурт этого производителя, ультрапастеризованное молоко "Клевер" от ООО "Санкт-Петербургский молочный завод "Пискаревский", творог ТМ "Lactica" и др.

Победителями в номинации "Рыбная продукция" стали консервы из Мурманска "Печень трески "По-мурмански" АО "Таурус" и консервы от АО "Стрелец".

Среди овощных консервов эксперты выделили продукцию ТМ "Фрау Марта" и ТМ "Tomatti".

В категории "Мюсли" победил батончик BIOTOK "Солнечная дыня". С полным списком продуктов можно ознакомиться на сайте организации.

Ранее петербуржцам рассказали, как выбрать качественную сметану.

Фото: pixabay.com

Теги: общественный контроль, проверка, продукты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии