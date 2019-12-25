Названы самые качественные продукты на прилавках Петербурга

Специалисты организации "Общественный контроль" назвали победителей конкурса качества продовольственных товаров "Можно покупать". В нем принимали участие производители из Петербурга, Москвы, Мурманска, Великого Новгорода, Смоленска и Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба организации.
В числе самых честных молочных продуктов оказалась брынза "Семеро козлят" ЗАО "Племенной завод "Приневское". Также конкурс прошел фруктовый йогурт этого производителя, ультрапастеризованное молоко "Клевер" от ООО "Санкт-Петербургский молочный завод "Пискаревский", творог ТМ "Lactica" и др.
Победителями в номинации "Рыбная продукция" стали консервы из Мурманска "Печень трески "По-мурмански" АО "Таурус" и консервы от АО "Стрелец".
Среди овощных консервов эксперты выделили продукцию ТМ "Фрау Марта" и ТМ "Tomatti".
В категории "Мюсли" победил батончик BIOTOK "Солнечная дыня". С полным списком продуктов можно ознакомиться на сайте организации.
Ранее петербуржцам рассказали, как выбрать качественную сметану.
Фото: pixabay.com
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