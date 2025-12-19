В Петербурге под охрану взяли 57 исторических объектов

Новые памятники культуры официально защитили в Северной столице.

В Санкт-Петербурге утвердили охранный статус для 57 объектов культурного наследия регионального значения по итогам работы в 2025 году.

В 2025 году Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга издал распоряжения о включении 57 объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения.

В перечень вошли дача Макаровой в Комарово, связанная с семьей академика Фаворского, Малый Гостиный двор, жилые дома для служащих Финляндской железной дороги, а также комплекс зданий Студенческого городка Политехнического института.

Охранный статус также получили Дом культуры имени Крупской, особняк Васильева на Большом проспекте Петроградской стороны, комплекс построек Варшавского вокзала, дом № 42, памятник сотрудникам Ленмясокомбината имени Кирова, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также дом Крамера (Лепена), расположенный по адресу Большая Морская улица, дом 50.

Фото: пресс-служба КГИОП