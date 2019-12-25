За октябрь в Петербурге в ДТП пострадали 55 детей

Всего за месяц в городе произошло около 11 тысяч аварий.

В Петербурге за октябрь в ДТП пострадали 55 детей. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на МВД.



За октябрь в городе произошло почти 11 тысяч дорожно-транспортных происшествий. В 463 из них есть пострадавшие, в 21 – погибшие. В ДТП в Петербурге пострадали 55 детей, в Ленинградской области – 27. Больше всего аварий за второй осенний месяц произошло в Приморском, Выборгском и Невском районах.

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