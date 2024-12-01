В Петербурге почтили память жертв репрессий на Левашовском кладбище

Петербуржцы возложили цветы в День памяти жертв политических репрессий.

В День памяти жертв политических репрессий на "Левашовской пустоши" состоялось траурное мероприятие. В церемонии приняли участие представители общественности, члены партии "Единая Россия" и помощники депутата Александра Ходоска. Участники возложили цветы к памятнику невинно погибшим гражданам.

Александр Ходосок отметил, что дата напоминает о трагических страницах истории страны, когда миллионы людей стали жертвами произвола и репрессий. Он подчеркнул важность сохранения памяти о тех, кто был незаконно осужден, расстрелян или отправлен в лагеря.

Традиционные памятные мероприятия в этот день проходят по всей России, в том числе в Санкт-Петербурге, где "Левашовская пустошь" считается одним из главных символов скорби по жертвам репрессий.

Фото: Telegram / Александр Ходоск