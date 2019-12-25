Накануне Дня воздушно-десантных войск, который в России отметят 2 августа, в Петербурге почтили память бойцов "крылатой пехоты". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 1 августа.
Церемония состоялась у мемориала в парке Интернационалистов, губернатор Александр Беглов возложил цветы и поздравил с праздником воинов и ветеранов ВДВ. Градоначальник напомнил, что служба в ВДВ всегда была и остается почетной и ответственной, и в последний призыв в ряды десантников вступили 64 молодых петербуржца.
Ранее стало известно, что в центре Петербурга день ВДВ отметят без фонтанов.
Фото: pixabay
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