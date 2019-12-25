В Петербурге почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел

На Пискарёвском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония.

В День памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел (8 ноября) и в преддверии Дня сотрудника ОВД РФ в Петербурге прошли памятные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На Пискарёвском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония. В мероприятии приняли участие руководящий состав ГУ МВД России Санкт-Петербургу и Ленобласти во главе с начальником Главка генерал-лейтенантом полиции Романом Плугиным.

Участники церемонии возложили венки и цветы к подножию центрального монумента мемориала "Матери-Родины" в честь каждого из погибших в тяжелые годы Великой Отечественной войны, блокады Ленинграда.

На текущий момент под опекой МВД в Петербурге и Ленобласти находятся 228 семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В Петербурге 10 участковых получат премии по 35 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области