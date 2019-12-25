В Петербурге 10 участковых получат премии по 35 тысяч рублей

Премии присуждаются ежегодно с 2011 года.

Лучшие участковые Санкт-Петербурга получат премии, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Премии установлены для поощрения участковых, имеющих выдающиеся заслуги в обеспечении правопорядка на территории Санкт-Петербурга, в том числе:

– принявших личное участие в мероприятиях по обеспечению безопасности граждан или совершивших действия в рамках выполнения должностных обязанностей в условиях, сопряженных с риском для жизни;

– проявивших отличие, отвагу при выполнении конкретной задачи по обеспечению правопорядка и борьбе с преступлениями;

– организовавших эффективное взаимодействие с различными органами власти.

Премии присуждаются ежегодно с 2011 года. В 2022 присуждено 10 премий в размере 35 тысяч рублей каждая.

Также свыше 200 петербургских полицейских получат денежные поощрения от правительства города.

Фото: Piter.tv