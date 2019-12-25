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Свыше 200 петербургских полицейских получат денежные поощрения от правительства города
Сегодня, 11:25
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Свыше 200 петербургских полицейских получат денежные поощрения от правительства города

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Им направят по 25 тыс. рублей.

В Петербурге лучшие сотрудники правоохранительных органов получат премию. Постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Северной столицы.

В 2022 году деньги получат 220 человек. Выплаты составят 25 тыс. рублей. Средства присуждаются полицейским, чтобы те были еще старательнее на работе.

Ежегодную премию выдадут сотрудникам ГУ МВД и  и управления на транспорте МВД по СЗФО, а также управления Северо-Западного округа войск нацгвардии и Службы охраны по СЗФО ФСО.

Ранее на Piter.tv: Смольный отдаст без конкурсов подряды на уборку снега во дворах.

Фото: Piter.tv

Теги: беглов, полиция, премия полицейским, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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