Свыше 200 петербургских полицейских получат денежные поощрения от правительства города

Им направят по 25 тыс. рублей.

В Петербурге лучшие сотрудники правоохранительных органов получат премию. Постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Северной столицы.

В 2022 году деньги получат 220 человек. Выплаты составят 25 тыс. рублей. Средства присуждаются полицейским, чтобы те были еще старательнее на работе.

Ежегодную премию выдадут сотрудникам ГУ МВД и и управления на транспорте МВД по СЗФО, а также управления Северо-Западного округа войск нацгвардии и Службы охраны по СЗФО ФСО.

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Фото: Piter.tv