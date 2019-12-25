Смольный отдаст без конкурсов подряды на уборку снега во дворах

Уборка внутриквартальных территорий будет рассматриваться в качестве отдельного пункта в списке случаев, когда технику предоставляет один и тот же поставщик.

Стало известно, что новые подрядчики по уборке снега во дворах Петербурга будут выбраны без проведения конкурса. Соответствующее постановление уже подготовили. Об этом пишет "Деловой Петербург"

В документе указано, что уборка внутриквартальных территорий будет рассматриваться в качестве отдельного пункта в списке случаев, когда технику предоставляет один и тот же поставщик. Проект создали на основе поправок к Федеральному закону о контрактной системе. Так, регионы смогут принять данную меру до 31 декабря текущего года.

Как отмечает издание, идея о том, чтобы уборкой снега занималась одна компания, возникла из-за большого количества выпавшего в последние годы снега.

Ранее медицинский центр построят на Плесецкой в 2025 году. В его состав войдут два стационара для взрослых на 600 коек, педиатрический корпус на 270 коек, здание лечебно—диагностического корпуса и инфекционно–педиатрический корпус.

Фото: Piter.tv

