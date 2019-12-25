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Медицинский центр построят на Плесецкой в 2025 году
Сегодня, 20:06
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Медицинский центр построят на Плесецкой в 2025 году

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В его состав войдут два стационара для взрослых на 600 коек, педиатрический корпус на 270 коек, здание лечебно—диагностического корпуса и инфекционно–педиатрический корпус.

В Приморском районе Петербурга построят Многофункциональный медицинский комплекс. Его возведут на Плесецкой улице за счет бюджета. Об этом 1 ноября пишет "Деловой Петербург". 

Его площадь более 240 тыс. кв. метром, он станет самой большой больницей в городе. В его состав войдут два стационара для взрослых на 600 коек, педиатрический корпус на 270 коек, здание лечебно—диагностического корпуса и инфекционно–педиатрический корпус.

В следующем году должны завершиться проектные работы. К строительству планируют приступить в 2025-м году. Стоимость работ не сообщается. При этом в Приморском районе давно существует дефицит медицинских учреждений, там живут 600 тысяч человек.

Ранее Санкт-Петербургская психиатрическая больница святого Николая Чудотворца отмечает 150-летие. 150 лет отмечает Санкт-Петербургская психиатрическая больница святого Николая Чудотворца.

Фото: Piter.tv
 

Теги: больница, плесецкая, приморский район, центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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