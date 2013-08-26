150 лет отмечает Санкт-Петербургская психиатрическая больница святого Николая Чудотворца

В пятницу, 28 октября, в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева рассказали, что Санкт-Петербургская психиатрическая больница святого Николая Чудотворца отмечает 150-летие со дня образования. К этому событию приурочили межрегиональную научно-практическую Конференцию с международным участием "Status praesens психиатрии. Междисциплинарный консилиум". Чиновник поздравил организацию с юбилеем.

Уверен, что традиции, которые были заложены за 150-летнюю историю психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца, будут продолжены. А приуроченная к юбилею учреждения Конференция пройдет на высоком уровне и внесет большой вклад в дальнейшее совершенствование медицинской науки и практики оказания медицинской помощи. Олег Эргашев

Психиатрическая больница святого Николая Чудотворца является старейшим медицинским учреждением России, ее территория и здания являются объектами культурного наследия.

Сегодня стационар состоит из 18 отделений. Там пациенты проходят реабилитацию и социализацию, в том числе раскрывают свой творческий потенциал – здесь работает методический арт-терапевтический центр, выпускается газета "Матисов остров", организовываются художественные выставки.

Отмечается, что в больнице трудятся более 570 высокопрофессиональных сотрудников.

Фото: Citywalls