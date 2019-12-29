В Петербурге почтили память десантников 6 роты Псковской воздушно-десантной дивизии

В Парке Боевого Братства откроют бюсты десантников.

В пятницу, 1 марта, в Петербурге, в Парке Боевого Братства, почтили память десантников 6-ой роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й псковской гвардейской воздушно-десантной дивизии.

На церемонии в парке присутствовала петербургская молодежь. Губернатор города отметил, что на аллее откроются бюсты десантников. Возложить цветы пришло много горожан.

Двадцать лет назад, 1 марта 2000 года, под Аргуном в Чечне, на рубеже Улус-Керт - Сельментаузен, на высоте 776 произошел бой между десантниками 6 роты 104-го полка под командованием гвардии подполковника М. Н. Евтюхина и отрядом чеченских и арабских боевиков, руководимых Хаттабом, который значительно превосходил по численности. Российские военные выполнили свой долг и остановили противника.

За мужество и героизм 22 десантникам присвоили звание Герой России, 21 из них посмертно награждены Золотой Звездой. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них — посмертно.

Ранее мы писали, что президент России прибыл в Псков почтить память 6-й роты.

Фото: gov.spb.ru.