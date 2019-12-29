Президент России прибыл в Псков почтить память 6-й роты

Об этом рассказали в администрации Псковской области.

В воскресенье, 1 марта, президент России Владимир Путин прибыл в Псковскую область для участие в траурных мероприятиях памяти 6 роты 76-й дивизии. В ходе рабочего визита глава государства придет в 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Воины 6-й роты этой дивизии в 2000 году героически погибли при выполнении боевой задачи в Аргунском ущелье Чечни. Это случилось 20 лет назад.

Ранее мы сообщали о том, что во время совещания в правительственном терминале аэропорта "Внуково" глава РФ сказал, что в России приняты все необходимые меры по борьбе с заболеванием. Он выразил надежду, что они будут эффективными.

Видео: YouTube / Cовет Федерации, kremlin