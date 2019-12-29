Путин заявил о негативном влиянии на экономику из-за коронавируса

Глава РФ подчеркнул, что в современном мире все экономики тесно взаимосвязаны.

Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем. Об этом заявил Владимир Путин, передает ТАСС.

Во время совещания в правительственном терминале аэропорта "Внуково" глава РФ сказал, что в России приняты все необходимый меры по борьбе с заболеванием. Он выразил надежду, что они будут эффективными.

"Ситуация в целом под контролем",

- сказал президент России.

Также глава России отметил негативные последствия вспышки коронавируса на всю систему мировых хозяйственных связей. Он подчеркнул, что в современном мире все экономики тесно взаимосвязаны.

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