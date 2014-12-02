В Петербурге почтили память бывшего главы МЧС России Евгения Зиничева

В день рождения Евгения Зиничева в сквере имени Е. Н. Зиничева возложили цветы к стеле, установленной в память о нем.

В Петербурге почтили память героя России, бывшего главы МЧС страны Евгения Зиничева. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 18 августа.

В день рождения Евгения Зиничева в сквере имени Е. Н. Зиничева возложили цветы к стеле, установленной в память о нем. Зеленая зона находится на пересечении улицы Гастелло и Московского проспекта. Генерал армии родился в Ленинграде и долгое время проживал в Московском районе.

Также неподалеку от сквера находится Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России, которому присвоено имя Евгения Зиничева.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу