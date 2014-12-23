В Петербурге захоронят прах олимпийских чемпионов по фигурному катанию Белоусовой и Протопопова

Прах двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова захоронят в Петербурге, предварительно, 11 сентября.
Протопопов ушел из жизни в ноябре 2023 года в Швейцарии, кремирование состоялось в Гриндельвальде. Прах находился в префектуре города. В 2022 году он завещал, чтобы его похоронили на Волковском кладбище вместе с супругой Людмилой Белоусовой. Ее прах Протопопов хранил дома, передает ТАСС.
Сейчас уже можно говорить о том, что ситуация спустя столько месяцев разрешилась. Все договоренности достигнуты, и в ближайшее время прах Олега Алексеевича и Людмилы Евгеньевны будет доставлен в Санкт-Петербург.
Родственники спортсменов
Белоусова и Протопопов стали чемпионами Олимпийских игр в Инсбруке в 1964 году и в Гренобле – в 1968 году.
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Фото: "РИА Новости"
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