В Петербурге захоронят прах олимпийских чемпионов по фигурному катанию Белоусовой и Протопопова

Прах привезут из Швейцарии.

Прах двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова захоронят в Петербурге, предварительно, 11 сентября.

Протопопов ушел из жизни в ноябре 2023 года в Швейцарии, кремирование состоялось в Гриндельвальде. Прах находился в префектуре города. В 2022 году он завещал, чтобы его похоронили на Волковском кладбище вместе с супругой Людмилой Белоусовой. Ее прах Протопопов хранил дома, передает ТАСС.

Сейчас уже можно говорить о том, что ситуация спустя столько месяцев разрешилась. Все договоренности достигнуты, и в ближайшее время прах Олега Алексеевича и Людмилы Евгеньевны будет доставлен в Санкт-Петербург. Родственники спортсменов

Белоусова и Протопопов стали чемпионами Олимпийских игр в Инсбруке в 1964 году и в Гренобле – в 1968 году.

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Фото: "РИА Новости"