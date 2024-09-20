В Петербурге почтили годовщину начала работы Дороги жизни, спасшую тысячи жизней в блокадном Ленинграде

Губернатор Александр Беглов напомнил о подвиге ленинградцев и расширении прав блокадников. Александр Беглов: Дорога жизни навсегда останется символом мужества ленинградцев

В Санкт-Петербурге отмечают памятную дату — 84-ю годовщину начала работы ледовой Дороги жизни через Ладожское озеро. В обращении к жителям города губернатор Александр Беглов подчеркнул историческое значение этой транспортной артерии, спасшей сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде.

84 года назад, 22 ноября 1941 года, по льду Ладожского озера в осажденный город отправились первые машины с продовольствием. В истории не было примера равного 900-дневной блокаде Ленинграда, как и примера организации снабжения огромного города по почти 30-километровой ледовой трассе. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Беглов напомнил, что Дорога жизни позволила не только увеличить нормы выдачи хлеба, но и эвакуировать более миллиона человек. Отдельно губернатор сообщил о восстановлении исторической справедливости: знак "Жителю блокадного Ленинграда" теперь получат все, кто прожил в осажденном городе хотя бы один день, а не четыре месяца, как было ранее.

В преддверии памятной даты в городе прошел традиционный Марш памяти, в котором приняли участие ветераны, блокадники, юнармейцы и волонтеры. Участники посетили памятные места блокадной трассы и возложили цветы к мемориалам. С 2021 года день начала работы ледовой Дороги жизни отмечается в Петербурге как официальная памятная военная дата.

Фото: Piter.TV