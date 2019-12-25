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В Петербурге на капремонт потратили 3,5 млрд рублей
Сегодня, 10:17
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В Петербурге на капремонт потратили 3,5 млрд рублей

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В Петербурге на капитальный ремонт было потрачено более 3,5 млрд рублей. На данный момент готовы почти все дома.

На текущий момент, в ходе  капремонтов в Северной столице были выполнены работы на сумму более 3,5 млрд рублей, как сообщил председатель Жилищного комитета Олег Зотов на пресс-конференции, проведенной агентством "Интерфакс".

По его словам, благодаря этим работам уже к 1 сентября было подписано 99,87% актов технической готовности для многоквартирных домов.

Он также отметил, что в некоторых случаях были выявлены проблемы с дисциплиной управляющих компаний в Кировском и Невском районах. Они снижали темпы выполнения работ, но в настоящее время эти задержки устраняются.

Ранее сообщалось, что в Петербурге взносы на капремонт могут вырасти на 4%.

Фото: Piter.TV

Теги: зима, капремонт, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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