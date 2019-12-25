В Петербурге на капремонт потратили 3,5 млрд рублей

В Петербурге на капитальный ремонт было потрачено более 3,5 млрд рублей. На данный момент готовы почти все дома.

На текущий момент, в ходе капремонтов в Северной столице были выполнены работы на сумму более 3,5 млрд рублей, как сообщил председатель Жилищного комитета Олег Зотов на пресс-конференции, проведенной агентством "Интерфакс".

По его словам, благодаря этим работам уже к 1 сентября было подписано 99,87% актов технической готовности для многоквартирных домов.

Он также отметил, что в некоторых случаях были выявлены проблемы с дисциплиной управляющих компаний в Кировском и Невском районах. Они снижали темпы выполнения работ, но в настоящее время эти задержки устраняются.

Ранее сообщалось, что в Петербурге взносы на капремонт могут вырасти на 4%.

Фото: Piter.TV