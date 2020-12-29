В Петербурге 1000 детей и 600 учителей отсутствуют в школах из-за болезни

Тенденция к сокращению числа болеющих сохраняется.

Порядка 1000 детей и чуть более 600 учителей отсутствуют в школах из-за болезни. Об этом сообщила детский омбудсмен в Петербурга Анна Митянина со ссылкой на данные комитета по образованию.

По словам Митяниной, сохраняется тенденция к существенному сокращению числа болеющих, которая наметилась в начале учебного года. Нынешняя эпидобстановка позволяет организованным детским коллективам работать в комфортном режиме, а также вернуть к работе кружки. При этом, заметила омбудсмен, родители сохраняют право выбора по поводу формата обучения: они могут оставить ребенка на дистанционном обучении или уже вернуть в школу.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге вернулись к работе учреждения дополнительного образования.

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