В Петербурге почти половине заявителей отказали в перепланировке квартир

Петербуржцам массово не согласовывают проекты перепланировки жилья.

В Санкт-Петербурге в 2025 году около 40% проектов перепланировки помещений в многоквартирных домах не получили одобрения межведомственных комиссий. Об этом сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин на пресс-конференции, передает ТАСС.

В общей сложности за 2025 год было проведено порядка 2,2 тысячи осмотров помещений. На рассмотрение комиссий поступило около 5,4 тысячи проектов, из которых примерно 40% получили отказ, рассказал Разумишкин.

По данным городских властей, за 2024 год петербуржцы подали 8,8 тысячи заявлений на согласование перепланировок, из них 3,5 тысячи завершились отказом. Чаще всего причина заключается в нарушении строительных норм или угрозе для конструктивной устойчивости здания.

На сегодняшний день за незаконную перепланировку гражданам грозит штраф до 2,5 тысячи рублей, а юридическим лицам — до 50 тысяч рублей. Кроме того, собственник обязан вернуть помещение в первоначальное состояние. Если этого не происходит, жилье может быть реализовано на торгах по решению суда.

Фото: Piter.tv