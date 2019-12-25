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В Петербурге почти 80 тыс. зарегистрированных безработных
Сегодня, 15:57
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nadezhda_sib

В Петербурге почти 80 тыс. зарегистрированных безработных

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Общее число безработных стабилизировалось и начало снижаться.

В Петербурге 79,2 тыс. официально безработных. Об этом сообщил директор Центра трудовых ресурсов города Алексей Чистяков на пресс-конференции в "ТАСС".

Чистяков назвал ситуацию на рынке труда в Северной столице "напряженной". Несмотря на это, общее количество безработных стабилизировалось и начало постепенно снижаться на протяжении нескольких месяцев. 

В январе 2021-го года на одну вакансию претендовали 2,23 нетрудоустроенных гражданина. Год назад показатель составлял 0,69 человек. 

Ранее Владимир Путин поручил до 1 марта разработать меры по трудоустройству безработных

Фото: pixabay.com

Теги: безработные, статистика, трудоустройство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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