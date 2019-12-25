Путин поручил до 1 марта разработать меры по трудоустройству безработных

Президент России Владимир Путин по итогам совещания по экономическим вопросам поручил до 1 марта разработать меры по трудоустройству безработных. Об этом пишет телеканал "360".
Среди мер предлагается выдача субсидий работодателям для найма россиян, которые зарегистрированы на бирже труда. Также среди мер — отправка безработных на переобучение или курсы дополнительного образования.
Правительство должно представить меры и пути их исполнения до 1 марта.
По данным Минтруда в РФ насчитывается 2,5 миллиона человек безработных.
Ранее Путин поручил проработать снижение ставки по льготной ипотеке в России.
Фото: pixabay.com
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