Путин поручил до 1 марта разработать меры по трудоустройству безработных

Правительство должно представить меры и пути их исполнения до 1 марта.

Президент России Владимир Путин по итогам совещания по экономическим вопросам поручил до 1 марта разработать меры по трудоустройству безработных. Об этом пишет телеканал "360".

Среди мер предлагается выдача субсидий работодателям для найма россиян, которые зарегистрированы на бирже труда. Также среди мер — отправка безработных на переобучение или курсы дополнительного образования.

Правительство должно представить меры и пути их исполнения до 1 марта.

По данным Минтруда в РФ насчитывается 2,5 миллиона человек безработных.

Ранее Путин поручил проработать снижение ставки по льготной ипотеке в России.

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