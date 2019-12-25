Путин поручил проработать снижение ставки по льготной ипотеке в России

Предложения должны быть подготовлены до 31 марта 2021 года.

Президент России Владимир Путин по итогам совещания с правительством по экономическим вопросам поручил проработать снижение ставки по льготной ипотеке в РФ. Подготовкой предложения займётся правительство совместно с Центробанком. Программы планируется реализовать с 2021 по 2024 годы.

Также будет рассмотрена возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей с двумя детьми и более.

Предложения кабмином и Центральным банком должны быть подготовлены до 31 марта 2021 года.

Ранее глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова предложила продлить льготную ипотеку не во всех регионах. По её словам, во многих регионах растёт спрос на жильё — отсюда и инвестиционный спрос.

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