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Глава департамента Центробанка предложила продлить льготную ипотеку не во всех регионах
Сегодня, 10:36
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matveyvn

Глава департамента Центробанка предложила продлить льготную ипотеку не во всех регионах

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Сейчас льготная ипотека пользуется особым спросом в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге.

Глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова предложила продлить льготную ипотеку не во всех регионах. По её словам, во многих регионах растёт спрос на жильё — отсюда и инвестиционный спрос.

Данилова считает, что программу льготной ипотеки — кроме некоторых регионов, - нужно сворачивать. Оставить льготную ипотеку, считает глава департамента, стоит только в тех регионах, где наблюдается дефицит на рынке жилья.

И где такая программа будет необходима.

Елизавета Данилова, глава департамента финансовой стабильности Центробанка

Она подчеркнула, что сейчас льготная ипотека пользуется особым спросом в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае. Данилова заметила, что инвесторы вкладывают деньги в жильё на фоне снижения ставок и роста цен на недвижимость. Это стимулирует рост стоимости, поэтому основная цель не достигается — жильё не становится более дешёвым.

Ранее Центробанк предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества.

Фото: pixabay.com

Теги: льготная ипотека, недвижимость, центробанк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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