Глава департамента Центробанка предложила продлить льготную ипотеку не во всех регионах

Сейчас льготная ипотека пользуется особым спросом в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге.

Глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова предложила продлить льготную ипотеку не во всех регионах. По её словам, во многих регионах растёт спрос на жильё — отсюда и инвестиционный спрос.

Данилова считает, что программу льготной ипотеки — кроме некоторых регионов, - нужно сворачивать. Оставить льготную ипотеку, считает глава департамента, стоит только в тех регионах, где наблюдается дефицит на рынке жилья.

И где такая программа будет необходима. Елизавета Данилова, глава департамента финансовой стабильности Центробанка

Она подчеркнула, что сейчас льготная ипотека пользуется особым спросом в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае. Данилова заметила, что инвесторы вкладывают деньги в жильё на фоне снижения ставок и роста цен на недвижимость. Это стимулирует рост стоимости, поэтому основная цель не достигается — жильё не становится более дешёвым.

Ранее Центробанк предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества.

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