Почти 50 кроликов в Петербурге ищут новый дом. Некоторым грозит усыпление

Волонтеры команды “Рута” пытаются найти новых владельцев для кроликов, на которых в местном НИИ тестировали витамины. Активисты отмечают, что уход за кроликом подобен уходу за кошкой.

Фонд "РУТА" пытается найти новых владельцев для животных, на которых проводили эксперименты. В организацию обратилась сотрудница исследовательского центра с просьбой пристроить почти 50 кроликов породы белый великан. В НИИ проводился эксперимент, в рамках которого на животных проверяли витамины (название учреждения фонд помощи сказать не может, чтобы не навредить сотрудникам). В традиционной практике после экспериментов особей должны усыпить. Но члены команды "Рута" откликнулись на помощь и стали активно искать новых хозяев для млекопитающих.

Все кролики - самцы, нуждающиеся в сородиче. Поэтому волонтеры рекомендуют брать домой сразу по две особи. Если взять одного питомца, то придется уделять ему очень много внимания. Животные не кастрированы и не привиты, но активисты обещают поделиться контактами ветеринаров. Если кролика не кастрировать, то он будет проявлять половое поведение. Кроме того, кастрированные кролики не подвержены онкологическим заболеваниям репродуктивных органов. По словам Екатерины Барановой, не в каждой ветклинике специалист сможет справиться с кроликом. Активистка отмечает, что животные прошли анализы на яйцеглист, паразитов не выявили. В месяц на содержание хозяину придется тратить примерно столько же, сколько на кота. Летом затраты будут ниже, потому что питомцы едят одуванчики, тимофеевку и овощи. Отмечается, что кролики не являются животными, которые живут в клетке, им нужно пространство, как кошкам и собакам. Если вы хотите забрать в добрые руки животное, то заполняйте анкету в сообществе команды "РУТА".

Кролики не любят находиться в клетке. Кто держит кошку в клетке? Здесь та же ситуация. Им нравится передвигаться, они любопытные. Наши подопечные ходят в лоток, приучаются к командам, могут отзываться на кличку. Екатерина Баранова, волонтер фонда "РУТА".

В среднем кролики живут долго - до 9 лет. Однако волонтеры не могут сказать, какие именно проблемы со здоровьем могут быть у животных после тестирования лекарств: в НИИ нельзя распространять информацию о витаминах, которые давали особям.

В нашем городе очень распространена практика исследования лекарств на животных. К нам часто попадают кролики, в содружественные фонды привозят после экспериментов крыс, мышей. Стараемся их пристроить в добрые руки. Это связано с нормами российского законодательства в плане безопасности продукции для людей. К нам в этом году привезли кролика после тестирований, у него в голове находилась металлическая конструкция, он не выжил. Думаю, на нем изучали неврологические реакции на что-то. В прошлом году тоже привозили. Екатерина Баранова, волонтер фонда "РУТА".

Животных нужно раздать до конца июля. Но по мнению Екатерины Барановой, выполнить эту задачу не выйдет. Оставшихся кроликов усыпят. В фонд пишут желающие получить животных, но не все понимают, что ушастых раздают в качестве питомцев, а не для фермерского хозяйства и производства шуб.

К нам обращаются люди, которые готовы сразу забрать 48 кроликов. Это вызывает сомнения с нашей стороны. В итоге в ходе беседы выясняется, что человеку нужны особи для фермерской деятельности, кроликов могут пустить на мясо. Но как я уже отметила, животных мы отдаем в качестве питомцев. И, конечно, здесь еще стоит задуматься об адекватности фермеров: каким будет мясо, если на животных проводили эксперименты, не опасно ли это для человека? Екатерина Баранова, волонтер фонда "РУТА"

В четверг, 22 июля, волонтеры смогли найти дом четырем особям. В будущую субботу, 24 июля, еще четверо животных отдадут в добрые руки. Но еще 40 кроликов пока ждут новых владельцев.

Представительница фонда отметила, что в "Руте" можно не только найти себе нового пушистого друга, но и пристроить найденное на улице животное. Для этого необходимо написать волонтерам фонда в "ВКонтакте".

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Гражданском проспекте женщина удерживала кошку на балконе без воды под палящим солнцем.

Фото, видео: Piter.tv, фонд "РУТА"