В Петербурге почти 16 тысяч дворов обработают противогололедной смесью

Территории начали обрабатывать в преддверии минусовой температуры и мокрого снега.

Жилищные службы приступили к обработке дворовых территорий противогололедными материалами до того. Это решили сделать до того, как на дорогах появится гололед, сообщила пресс-служба администрации города.

Дело в том, что 16 декабря в Петербурге ожидается мокрый снег и нулевая температура. По поручению губернатора дворы должны быть вычищены и обработаны противоголодеными материалами.

На уборку внутриквартальных и дворовых территорий сегодня вышли 6028 дворников и 444 единицы уборочной техники. Дороги обрабатывают пескосоляной смесью.

Прогноз погоды на завтра вы можете прочитать здесь.

Фото: Piter.TV