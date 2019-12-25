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В Петербурге почти 16 тысяч дворов обработают противогололедной смесью
Сегодня, 14:59
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nadezhda_sib

В Петербурге почти 16 тысяч дворов обработают противогололедной смесью

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Территории начали обрабатывать в преддверии минусовой температуры и мокрого снега.

Жилищные службы приступили к обработке дворовых территорий противогололедными материалами до того. Это решили сделать до того, как на дорогах появится гололед, сообщила пресс-служба администрации города.

Дело в том, что 16 декабря в Петербурге ожидается мокрый снег и нулевая температура. По поручению губернатора дворы должны быть вычищены и обработаны противоголодеными материалами. 

На уборку внутриквартальных и дворовых территорий сегодня вышли 6028 дворников и 444 единицы уборочной техники.  Дороги обрабатывают пескосоляной смесью.

Прогноз погоды на завтра вы можете прочитать здесь. 

Фото: Piter.TV

Теги: дворовые территории, снег, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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