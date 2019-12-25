Мокрый снег и плюсовая температура ожидаются в Петербурге 17 декабря

На дорогах возможно образование гололедицы.

В четверг, 17 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой мокрый снег. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха грядущей ночью составит около 0 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +2 градусов. На дорогах возможно образование гололедицы.

Ветер будет дуть с запада, северо-запада со скоростью 2-4 м/с. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем – повышаться, и составит 765 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что синоптик пообещал любителям русской зимы первые сугробы в конце декабря.

Фото: pixabay.com