Синоптик пообещал любителям русской зимы первые сугробы в конце декабря

По прогнозу синоптика, уже на этой неделе жители Центральной России смогут увидеть привычный зимний пейзаж.

Жителям Центрального региона России на время придется забыть о солнечной и бесснежной погоде. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По прогнозу синоптика, уже на этой неделе жители Центральной России смогут увидеть привычный зимний пейзаж. Циклон принесет пасмурную погоду, а также из-за него вырастет интенсивность снегопадов. Всего за неделю синоптики ожидают до 15-20 миллиметров осадков в сутки. В Москве на выходных может сформироваться снежный покров до 7-12 сантиметров. В Подмосковье вовсе ожидаются сугробы до 12-17 см.

Что касается температуры, то ночью будет до минус 7, днем – до минус 5.

На Петербург надвигается циклон "Шанталь".

Фото: Piter.TV