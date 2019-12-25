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В Петербурге почти 14 тысяч женщин являются ВИЧ-инфицированными
Сегодня, 8:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге почти 14 тысяч женщин являются ВИЧ-инфицированными

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Также в Петербурге почти в два раза выросло количество беременных на антиретровирусной терапии от ВИЧ-инфекции.

В Петербурге количество ВИЧ-инфицированных женщин составило почти 14 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщила главный внештатный детский специалист по ВИЧ-инфекции комитета по здравоохранению города Анна Самарина.

Большинство из них находится в репродуктивном возрасте, хотя есть женщины и более старшего возраста.

Анна Самарина, главный внештатный детский специалист по ВИЧ-инфекции комитета по здравоохранению

По словам Самариной, в Петербурге почти в два раза выросло количество беременных на антиретровирусной терапии от ВИЧ-инфекции. В 2020 году у таких мам родились 479 детей, в этом году уже 430.

Также удалось увеличить скрининг партнёров женщин. Если в 2018 году он составлял менее 1%, но в 2020 достиг показателя 80%.

В Музее железных дорог России 1 декабря можно пройти тестирование на ВИЧ.

Фото: pexels

 

Теги: вич, спид
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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emezilov
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