В Музее железных дорог России 1 декабря можно пройти тестирование на ВИЧ

Октябрьская железная дорога (ОЖД) присоединяется к всероссийской просветительской акции "Стоп ВИЧ/СПИД", которая проходит с 29 ноября по 1 декабря.
На вокзалах Петербурга и на экранах билетопечатающих автоматов АО "СЗППК" будет размещена информация в поддержку акции. В учреждениях железнодорожной медицины разместят плакаты и памятки с правилами защиты от ВИЧ.
В Музее железных дорог России 1 декабря будет размещен мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. Также принявшие участие в тестировании в этот день смогут посетить музей бесплатно.
Петербуржцы также могут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ в других организациях.
Фото: pexels
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