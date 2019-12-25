В Музее железных дорог России 1 декабря можно пройти тестирование на ВИЧ

ОЖД присоединяется к всероссийской просветительской акции "Стоп ВИЧ/СПИД"

Октябрьская железная дорога (ОЖД) присоединяется к всероссийской просветительской акции "Стоп ВИЧ/СПИД", которая проходит с 29 ноября по 1 декабря.

На вокзалах Петербурга и на экранах билетопечатающих автоматов АО "СЗППК" будет размещена информация в поддержку акции. В учреждениях железнодорожной медицины разместят плакаты и памятки с правилами защиты от ВИЧ.

В Музее железных дорог России 1 декабря будет размещен мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. Также принявшие участие в тестировании в этот день смогут посетить музей бесплатно.

Петербуржцы также могут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ в других организациях.

Фото: pexels