В Петербурге по статье о дискредитации ВС РФ зарегистрировали более 160 дел

В Петербурге зарегистрировали более 160 дел по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города в среду, 8 июня.
Так, в суды поступило 163 дела. 95 человек понесли наказания, еще 11 дел прекратили. Отмечается, что по статье 207.2 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия) с января по июнь не было зарегистрировано ни одного дела.
Ранее бездомного и художника арестовали за пацифистский плакат на Восстания. Мужчины на доме 32 разместили "плакат с нехорошими словами".
Фото: Piter.tv
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