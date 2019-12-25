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В Петербурге по статье о дискредитации ВС РФ зарегистрировали более 160 дел
Сегодня, 21:24
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В Петербурге по статье о дискредитации ВС РФ зарегистрировали более 160 дел

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95 человек понесли наказания, еще 11 дел прекратили.

В Петербурге зарегистрировали более 160 дел по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города в среду, 8 июня.

Так, в суды поступило 163 дела. 95 человек понесли наказания, еще 11 дел прекратили. Отмечается, что по статье 207.2 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия) с января по июнь не было зарегистрировано ни одного дела.

Ранее бездомного и художника арестовали за пацифистский плакат на Восстания. Мужчины на доме 32 разместили "плакат с нехорошими словами".

Фото: Piter.tv
 

Теги: статья о дискредитации вс рф, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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