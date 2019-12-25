В Петербурге "лежачие полицейские" появились на дорогах по 7 адресам

Искусственные неровности устанавливают на тех участках, где необходимо снизить скорость потока транспорта.

В Петербурге для повышения уровня безопасности на дорогах по 7 адресам установили искусственные неровности. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

"Лежачих полицейских" установили по следующим адресам: на проспекте Кузнецова, 29/1, на улице Новые Заводы (от Охотничьей улицы до Кирпичной улицы), на Долгоозерной улице, 7-11, на Товарищеском проспекте, 28, на набережной реки Фонтанки, 100, на пересечении набережной реки Фонтанки (с улицы Ефимова) и на Разливной набережной (на участке от улицы Мосина до 3-й Тарховской улицы).

Как рассказали в комитете, искусственные неровности устанавливают на тех участках, где необходимо снизить скорость потока транспорта. Согласно статистике, благодаря "лежачим полицейским" уменьшается число ДТП.

В августе этого года в городе "лежачих полицейских" установили по 55 адресам.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга